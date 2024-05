Endlich können wir im neuesten Film Frenzy nachäffen

HQ

Nachdem wir im März mit Godzilla x Kong: The New Empire einige große Affen-Action erlebt haben, haben wir unsere Affensaison nun mit Kingdom of the Planet of the Apes abgeschlossen. Als Rückkehr zum Planet der Affen-Franchise hängt viel von diesem Film ab, aber trifft er ins Schwarze?

Nun, das müssen Ben und Alex entscheiden, wenn sie sich damit befassen, was bei Wes Balls Schritt nach vorne für das Franchise funktioniert hat und was nicht. Wenn es jedoch eine Sache gibt, in der wir uns alle einig sind, dann ist es, dass Proximus Caesar jetzt einer der besten Charaktere im gesamten Franchise ist. Danke, Kevin Durand.

Schauen Sie sich unten den neuesten Film Frenzy an und lassen Sie uns wissen, was Sie von Kingdom of the Planet of the Apes halten: