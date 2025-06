Endlich können Sie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom über Nintendo Music anhören

HQ

Nintendo hat das Angebot seiner Nintendo Music App erneut erweitert, und dieses Mal ist es eine besonders wichtige Ergänzung, von der wir wissen, dass viele von euch sie verpasst haben, nämlich den Soundtrack von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Wenn man bedenkt, wie massiv das war, ist es hier offensichtlich eine ebenso massive Ergänzung. Insgesamt gibt es 344 Songs mit einer Gesamtdauer von 11 Stunden und 43 Minuten. Vielleicht ist es die Größe des Beitrags, die Nintendo auch dazu bringt, zu schreiben, dass in der nächsten Woche keine neue Musik hinzugefügt wird.

Switch -Spieler werden wahrscheinlich sowieso beschäftigt sein, da Switch 2 und Mario Kart World am Donnerstag veröffentlicht werden (einschließlich einer aktualisierten Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ), also sind wir darüber nicht allzu enttäuscht.