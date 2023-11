Endlich fühlt sich das Scharfschützen in Mass Effect mit diesem First-Person-Mod richtig an

HQ

Einige Mass Effect-Fans lieben das erste Spiel, aber für mich ist es immer ein bisschen schwierig, da ich finde, dass der Kampf vom zweiten und dritten Spiel weit übertroffen wird. Eine neue Mod von Aphar soll das jedoch ändern.

Die MassFPS-Mod-Serie hat dem Spiel eine neue Perspektive gegeben, so dass du dich mit Garrus und Liara in den Dreck stürzen kannst, während du dir im ersten Spiel deinen Weg durch die Horden von Geth bahnst. Wie du im Video unten sehen kannst, funktioniert es ziemlich gut und lässt dich viel mehr in den Kampf eintauchen als die traditionelle Schulter-Ansicht.

Es gibt sogar einen Waffenbob, an den man sich vielleicht etwas gewöhnen muss, aber er zeigt, wie viel Mühe in diese Mod gesteckt wurde. Wenn du wirklich als Soldat RP spielen willst, der nichts als Waffen, Waffen und noch mehr Waffen benutzt, um die Galaxie zu retten, könnte dies die Mod für dich sein.