Schließlich ein Gartengerät, das das einzige Sommerproblem löst, das zählt; Warmes Bier

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In vielen Teilen Europas ist es heiß, wirklich heiß, und die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich einig, dass es nur noch heißer werden wird. Was kann man also dagegen tun? Viele Menschen suchen mit Ventilatoren und Klimaanlage Erleichterung von der Hitze, aber auch ein eiskaltes Bier ist beliebt.

Allerdings ist das Kühlen von Bier ein potenzielles Umweltproblem, das die Situation noch verschlimmert, es sei denn, man verwendet emissionsfreien Strom. Und die amerikanische Biermarke Natural Light hat jetzt eine Lösung für das Problem. Sie starten CoolShed, was vielleicht wie ein Aprilscherz klingt, aber offenbar sehr ernst genommen werden soll.

Es ist einfach ein kleiner Schuppen, der als begehbarer Kühlschrank dient und durch Solarenergie gekühlt wird, sodass das Bier am kältesten ist, wenn die Sonne am heißesten ist. Marketingdirektorin Krystyn Stowe sagte gegenüber USA Today:

"Da viele Sommeraktivitäten sich um Gartenprojekte, Grillausflüge und Zeit mit Freunden drehen, wollten wir eine erfrischende Lösung für eine nachvollziehbare saisonale Herausforderung schaffen: wie man eiskaltes Bier griffbereit hält, wenn die Temperaturen steigen. Natural Light war schon immer ein Zeichen dafür, diese fleißigen Momente im Garten zu feiern, und das CoolShed erweckt diesen Geist zum Leben, indem es die Mühe mit einem eiskalten Natty belohnt."

Sehen Sie sich unten ein Bild dieses Juwels an. Ob sie ihren Weg nach Europa oder andere Teile der Welt finden werden, ist höchst ungewiss, aber wir drücken die Daumen.