Endless-Runner Crash Bandicoot: On the Run! angekündigt

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass ein neues Handyspiel im Crash-Bandicoot-Universum unterwegs ist. Activision arbeitet erneut mit dem Entwicklerteam von King Digital zusammen, um das Projekt Crash Bandicoot: On the Run zu entwickeln und dank eines neun Videos wissen wir nun endlich, wie genau es funktionieren wird. Basierend auf dem ersten Trailer solltet ihr einen Endless-Runner erwarten, also ein Geschicklichkeitsspiel im bekannten Gewand.

Spieler dürfen durch neue Level springen, schlittern und eigene Waffen herstellen, während sie "klassische Bosse" aus früheren Spielen bekämpfen und versuchen die Hindernisse zu umsteuern. Das Game wird wohl sogar kooperative Optionen geben, doch wir kennen den Veröffentlichungstermin noch nicht. Wie zuvor wird Activision aber sicher wieder auf einen stufenweisen Softlaunch in vereinzelten Regionen setzen.