Endless Ocean Luminous für Nintendo Switch ist der dritte Teil des Tauchabenteuers

"♫ Lass deine Arme uns umschlingen

Durch das Dunkel der Nacht

Werden deine Engel uns halten?

Bis wir das Licht ♪ sehen"

Komm schon, gib zu, dass du schon gebärdet hast, bevor du das ganze Stück betreten hast. Dies war eine der heftig gemunkelten Ankündigungen für die heutige Nintendo Direct (einschließlich einiger Delfin-Hinweise, die am Ende nichts mit dem Gamecube zu tun hatten), und jetzt ist es offizielle Realität: Endless Ocean kehrt mit einem brandneuen Eintrag namens Luminous auf die Nintendo Switch zurück.

Die Fortsetzung der ersten beiden Wii-Spiele spielt im Schleiermeer, einer neuen Region, in der jedes Eintauchen eine Veränderung der Unterwassergebiete bedeutet. Aber die große Neuigkeit ist nicht das, auch nicht die wunderschöne, gestochen scharfe HD-Grafik der Originale, sondern die Tatsache, dass bis zu 30 Spieler gemeinsam online tauchen können. Auf ihren Expeditionen werden sie auf mehr als 500 Meerestiere stoßen, und die Ankündigung macht deutlich, dass einige davon mythologisch sein werden.

Endless Ocean und Endless Ocean: Adventures of the Deep erschienen in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre und wurden von Arika für die Wii entwickelt. Endless Ocean Luminous wird am 2. Mai 2024 veröffentlicht.

Hier ist der erste Trailer: