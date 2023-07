Endless Dungeon bereitet sich auf den Start vor, indem es sein Prequel auf Steam verschenkt

HQ

Endless Dungeon ist nur noch wenige Monate von der Veröffentlichung entfernt, aber Amplitude Studios möchte, dass sich jeder dem Kampf anschließt und dies tut, ohne sein Universum zu kennen. Aus diesem Grund feiern sie diese Tage auf Twitch the Endless Summer, einer Reihe von Live-Shows, in denen das Entwicklerteam mit Fans der Serie plaudert und einige der Systeme und das Gameplay zeigt, die wir ab dem 17. Oktober genießen werden.

Sie wollen den Anlass aber auch mit einem unschlagbaren Angebot feiern, um ihrer Arbeit näher zu kommen. Das erste Spiel der Serie und Prequel zur zukünftigen Veröffentlichung, Dungeon of the Endless, ist bis morgen, den 27. Juli, völlig kostenlos auf Steam erhältlich. Gehen Sie einfach auf die Spielseite und fordern Sie sie an, um sie zu Ihrer virtuellen Spielebibliothek hinzuzufügen, und das war's, sie gehört für immer Ihnen. Und es wird auch eine begrenzte Anzahl von kostenlosen Exemplaren der Erweiterungen des Spiels geben, solange der Vorrat reicht.

Wir haben schon unsere, oder?