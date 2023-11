Endless Dungeon aktualisiert mit Verbesserungen an Händler- und Questinformationen

HQ

Es ist etwas mehr als einen Monat her, dass Sega und Amplitude Studios ihren taktischen Action-Roguelite-Titel Endless Dungeon veröffentlicht haben, und seitdem hat das Spiel ein großes Update unter dem Namen "On the Rocks" erhalten, aber es gibt noch viel zu tun.

Jetzt haben die Entwickler einen neuen Hotfix (danke, Gamingbolt) veröffentlicht, der einige Änderungen am Spiel vornimmt und einige Systeme wie die Zugänglichkeit des Menüs und den Gegenstandskatalog des Händlers verbessert.

Endless Dungeon Hotfix vom 23. November

Auswuchten



Händler bieten nun immer 5 Gegenstände an.



Es gab bestimmte Situationen, in denen sie weniger Objekte anboten.



Verbesserungen



Informationen über Quests in der Heldenauswahl wurden hinzugefügt.



Eine Verknüpfung des Albums im Workshop wurde hinzugefügt.



Es wurde ein Geräusch hinzugefügt, wenn Bunker während ihrer ultimativen Fähigkeit Schaden erleidet.



Aktualisierte Credits des Spiels.



Fehlerbehebung