Endgame und DLC-Inhalte für Warhammer: Chaosbane vorgestellt

Bigben Interactive und Eko Software haben Details über das Endgame des Hack&Slash-Titels Warhammer: Chaosbane bekanntgegeben, der am 4. Juni auf PC, Xbox One und PS4 erscheint. Neu sind auch die Details zu den kostenlosen und kostenpflichtigen Zusatzinhalten, die den Spielern in den kommenden Wochen und Monaten zur Verfügung stehen werden.

Wer die Hauptquest abgeschlossen hat darf mit einem neuen Charakter erneut starten und bereits erworbene Freischaltungen und Währungssysteme übernehmen. Laut dem Entwickler werden dabei neue Spielmodi verfügbar, die für die gestählten Fähigkeiten solcher Spieler ausgelegt sind. In der Expedition erkunden wir beispielsweise zufällig generierte Level und suchen nach spezieller Rüstung. Relic Gunt funktioniert ähnlich, doch dort dürfen wir zu Beginn den Schwierigkeitsgrad selbstständig festlegen. In Boss Rush müssen wir die schwierigen Gegner möglichst schnell zerstören, das Video am Ende dieser Nachricht gibt euch mehr Infos zu all dem.

Nach dem Start dürfen Fans regelmäßige Updates erwarten, zuerst sollen zusätzliche Schwierigkeitsgrade und neue Ausrüstung eingeführt werden. Der Entwickler spricht von weiteren Heldenslots und einem Permadeath-Modus, und von einer höheren Levelobergrenze.

Beim Thema Premium-DLC ging es um Emotes und passive Fähigkeiten, die den Spielern eine höhere Chance gewähren, seltene und mächtige Gegenstände zu finden. Ein weiteres DLC gewährt jedem Helden Zugriff auf einen alternativen Skillthree und hebt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit an, sogenannte Gottfragmente zu finden. Auch von neuen Begleitern ist die Rede oder von einer weiteren Kampagne, die eine eigene Geschichte erzählt. Dazu wird es aber erst zu einem späteren Zeitpunkt konkrete Informationen geben.

