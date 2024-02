Ender Magnolia: Bloom in the Mist erscheint für PC, PlayStation und Xbox

Während der Nintendo Direct: Partner Showcase letzte Woche kündigte Binary Haze ihr kommendes Ender Magnolia: Bloom in the Mist an, das die Fortsetzung von Ender Lilies: Quietus of the Knights ist. Damals war Switch das einzige Format, das enthüllt wurde, aber jetzt wurde bestätigt, dass ein viel größeres Publikum in der Lage sein wird, dieses scheinbar düstere, von Metroidvania inspirierte Abenteuer zu genießen.

Neben Switch wurde auch Ender Magnolia: Bloom in the Mist für PC, PlayStation und Xbox bestätigt, wobei eine Early-Access-Version am 26. März für Steam erscheinen wird. Eine vollständige Veröffentlichung wird noch in diesem Jahr erwartet. Schaut euch den Ankündigungstrailer unten an, um zu sehen, wie es aussieht, sowie die offizielle Synopsis.

HQ

"Diese blühende magische Supermacht befindet sich im Land der Dämpfe und beherbergt riesige Mengen magischer Ressourcen, die unter der Oberfläche lauern. In der Hoffnung, die Entwicklung ihres Königreichs voranzutreiben, entstanden künstliche Lebensformen, die als Homunculi bekannt sind. Bedauerlicherweise trieben giftige Dämpfe aus dem Untergrund die Homunculi in den Wahnsinn und verwandelten sie in wilde Monster.

Du schlüpfst in die Rolle von Lilac, einem "Attuner", der die Macht besitzt, die Homunculi zu retten. Nach dem Aufwachen findest du dich in einem Labor tief unter der Erde wieder. Dort lernst du die Homunculi kennen, die eng am Untergang des Königreichs beteiligt sind. Begebt euch zusammen mit den Homunculi auf die Suche nach euren verlorenen Erinnerungen und wertvollen Freunden im Land der Dämpfe. Folge der Reise der Zerstörung und Wiedergeburt in einer postapokalyptischen Welt, Jahrzehnte nach dem verheerenden Todesregen."