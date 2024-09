Ender Lilies: Quietus of the Knights ist mit PS Plus erfolgreich: Es hat bereits mehr als 6,4 Millionen Downloads in einem Monat

HQ

Im Jahr 2021 überraschten das Studio Live Wire und der Publisher Binary Haze Interactive alle mit Ender Lilies, einem klassisch gestalteten, aber ästhetisch bahnbrechenden Metroidvania, das in einer Zeit großer Beliebtheit des Genres aufblühte. Hollow Knight setzte Maßstäbe und brachte andere Titel an die Spitze. Im Fall von Ender Lilies wurde besonders das sorgfältig gestaltete Art Design gelobt. Nun scheint das Spiel schnell an Popularität zurückzugewinnen.

Wie das offizielle Twitter/X-Konto des Spiels berichtet, wurde Ender Lilies: Quietus of the Knights (das im August als Teil der PS Plus-Katalogerweiterungen hinzugefügt wurde) seit seiner Aufnahme in Sonys Abonnementdienst mehr als 6,4 Millionen Mal heruntergeladen.

Die Entwickler freuen sich natürlich über diese neue Resonanz des Spiels und haben sich öffentlich bei den Spielern für die Möglichkeit bedankt, ihre Welt mit der jungen Protagonistin Lilly zu erkunden.

Hast du Ender Lilies: Quietus of the Knights auf PS Plus ausprobiert? Wenn du damals nicht daran gedacht hast, das Spiel zu beanspruchen, kannst du es dir auch (in der PS4-Version) für 29,99 € im PS Store holen.