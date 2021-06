Ender Lilies auf Xbox-Konsolen erschienen, Playstation-Spieler müssen warten

Am 21. Juni berichteten wir über den Release des 2D-Metroidvanias Ender Lilies: Quietus of the Knights für PC und Switch. Seit einigen Stunden ist das düstere Abenteuer der Priesterin Lily auch auf Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Schlechte Neuigkeiten gibt es dagegen von den Playstation-Versionen, die für den 6. Juli geplant waren.

Auf Twitter berichten die Entwickler von "unerwarteten technischen Problemen" und kündigen eine Verschiebung aufs dritte Quartal an. Ein genaueres Erscheinungsdatum für Sony-Konsolen soll „möglichst bald" nachgereicht werden.