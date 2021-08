Ende September startet Wavelengths-DLC von Life is Strange: True Colors

HQ

Gestern Abend wurde Life is Strange: Remastered Collection verschoben und das bedeutet, dass ihr die Originalspiele noch einmal anfassen müsst, falls ihr euch auf die Veröffentlichung von Life is Strange: True Colors vorbereiten möchtet.

Heute bestätigte Square Enix gesondert, dass Besitzer einer Nintendo Switch nicht gemeinsam mit den Spielern auf anderen Plattformen am 10. September in Alex' erstes Abenteuer eintauchen werden. Die Hybridfassung des neuen Ablegers verzögert sich bis Ende des Jahres.

Als kleinen Lichtblick nennt der Publisher den Termin vom ersten True-Colors-DLC: Das Add-On "Wavelengths" soll am 30. September veröffentlicht werden. Im Gegensatz zum Hauptspiel steuern wir in diesem Kapitel Alex' Freundin Steph, die etwa ein Jahr vor Life is Strange: True Colors ein Abenteuer in einer nahegelegenen Radiostation erlebt.