Ende September herrscht ihr gleichberechtigt in Stronghold: Warlords

Entwickler Firefly Studios hat am Wochenende das Erscheinungsdatum von Stronghold: Warlords bekanntgegeben. Am 29. September wollen sie das Echtzeitstrategiespiel auf dem PC (Steam) veröffentlichen, Spieler dürfen ab diesem Zeitpunkt gegen echte Menschen oder gegen den Computer in die Schlacht ziehen. Kürzlich wurde ein neuer Koop-Modus für das Spiel vorgestellt, mit dem zwei Spieler gemeinsam ein Königreich verwalten. Die große Neuerung von Stronghold: Warlords ist die Warlord-Mechanik, die man sich als Art Vasallentum vorstellen kann. Fremde Reiche werden auf militärischem oder auf diplomatischem Wege dazu gebracht, für den Wohlstand des eigenen Reiches zu arbeiten.

