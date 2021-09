Ende September entheddert ihr Kaleidoscubes Märchen A Juggler's Tale

HQ

Das Point-&-Click-Adventure A Juggler's Tale wird am 29. September auf allen aktuellen Plattformen erscheinen. Der Titel einiger ehemaliger Studenten aus Ludwigsburg verpackt in seinen zwei bis drei Stunden Laufzeit eine Coming-of-Age-Geschichte über eine junge Marionette, die sich auf ein großes Abenteuer begibt, im Gewand eines stilvollen Puzzle-Plattformers. Auffällig sind die Marionettenfäden, die der Heldin Abby im Spielverlauf das eine oder andere Mal in die Quere kommen werden. Ein Erzähler fängt das alles atmosphärisch ein, was einen sympathischen Eindruck erweckt.