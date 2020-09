Ende Oktober werdet ihr in Ghostrunner zum tödlichen Cyber-Ninja

Viele Menschen werden sich Ende nächsten Monats mit dem gefährlichen Next-Gen-Fieber angesteckt haben, doch kurz bevor die neue Konsolengeneration startet, erwarten uns noch ein paar Spiele für die aktuellen Maschinen. Wie wir heute erfahren haben, wird beispielsweise One More Level ihr Actionspiel Ghostrunner am 29. Oktober auf PS4, Xbox One und PC veröffentlichen.

Das Game steckt euch in die Rolle eines mit einem futuristischen Cyber-Katana bewaffneten Ninja-Hackers, der vor einer abgefahrenen Neon-Kulisse Feinde eliminiert und ab und zu in den Cyberspace eintaucht. Die Action findet in der Ego-Perspektive statt, vergleichbar vor allem mit Shadow Warrior und solchen Titeln. Im neuen Video sehen wir neben Walljumps und übermenschlichen Bewegungsoptionen den Einsatz von Fähigkeiten und viel körperliche Gewalt.