Solar Ash erscheint am 26. Oktober auf PC und den aktuellen Playstation-Konsolen. Heart Machine hat am Abend auf dem Annapurna-Interactive-Showcase einen Trailer mit schicken Umgebungen, reduzierter Farbpalette und imposanten Feinden präsentiert, in dem dieses Datum enthüllt wurde. Überraschend ist eigentlich nur, wie wenig die fließenden Bewegungen, mit denen das Spiel auskommt, diesmal im Fokus standen. Heart Machine hat 2016 das famose Hyper Light Drifter produziert.