Ende nächster Woche rettet Trunks die Zukunft in Dragon Ball Z: Kakarot

Heute haben wir erfahren, wann das dritte DLC von Dragon Ball Z: Kakarot erscheint. Bandai Namco möchte den Titel am 11. Juni ausliefern, mitten im E3-Stress. Trunks: Krieger der Hoffnung heißt der noch ausstehende Inhalt, der im 25-Euro-teuren Season Pass enthalten ist. Laut dem Publisher kann das Add-On #3 auch einzeln erworben werden, doch den Preis kennen wir bislang nicht. In dieser Bonusepisode spielen wir Trunks in einer alternativen Zeitlinie, in der die Erde von den gefährlichen Androiden C17 und C18 terrorisiert wird. Einen Ausschnitt aus einem Kampf gegen die Beiden seht ihr unten im neuen Video