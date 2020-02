Ende März kloppt Anime-Brawler Granblue Fantasy: Versus hierzulande

Heute wurde ein neuer Trailer zum Anime-Kampfspiel Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht, da uns Publisher Marvelous Europe endlich das europäische Erscheinungsdatum verraten hat: am 27. März erscheint das Spiel in Deutschland. Der Titel ist in asiatischen Ländern bereits seit einigen Wochen in englischer Sprache auf der Playstation 4 verfügbar und nächste Woche startet in Nordamerika der Verkauf. Warum Entwickler Arc System Works hierzulande so lange für die Freischaltung benötigt, könnte möglicherweise im Vertrieb der physischen Premium Edition begründet sein.

In Europa wurde der Verkauf dieser Version "aufgrund anhaltender Probleme in der Produktion" kurzfristig gestrichen, erklärt der Publisher via Pressemitteilung. Andere Verkaufseditionen sind davon nicht betroffen, versichert Marvelous.