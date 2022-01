Ende März fliegt Nimmersatt Kirby und das vergessene Land über Nintendo Switch

HQ

Heute haben wir erfahren, dass Kirby und das vergessene Land am 25. März auf der Nintendo Switch erscheint. In einem neuen Video zeigt uns Nintendo frische Eindrücke von Fähigkeiten, die sich das rosafarbige Geschöpf von seinen Feinden ausleiht. Kirby wird zum Beispiel in der Lage sein, sich in einen Wirbelsturm zu verwandeln und er kann sich eingraben, um Gegner aus dem Boden heraus zu attackieren. Beim Kampf und in Rätseln kommen verschiedene Hilfsmittel zum Einsatz, darunter ein Hammer, eine Art Energiepistole und Links Schwert - all diese Gerätschaften sind an unterschiedliche Kopierfähigkeiten gebunden.

Das Video ist nicht sehr lang, doch zwei Minispiele (eines davon ist eine gemütliche Angelpartie) konnten wir bereits sehen. Im Gameplay-Material ist ansonsten noch ein friedliches Dorf und die Weltkarte zu sehen, auf der wir die verschiedenen Level auswählen werden. Kirby und das vergessene Land ist übrigens kein Open-World-Abenteuer, sondern ein klassischer 3D-Plattformer mit Abschnitten, in denen ihr gefangene Waddle-Dees retten müsst.

Nintendo erklärt uns in einer Pressemitteilung, dass sich dem Abenteuer ein zweiter Spieler jederzeit anschließen darf. Kirby wird im Koop-Modus ironischerweise nicht kopiert, da euer Mitspieler einen Waddle-Dee-Assistenten übernimmt, der mit einem Speer bewaffnet ist. Wer zusammen auf einer Konsole spielen möchte, reicht dem Mitspieler einfach einen Joy-Con. Nintendo erwähnt zwar auch Online-Features, die werden aber nur am Rande erwähnt.