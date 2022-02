Ende März dürfen Playstation-Spieler The Ascent nachholen

HQ

Acht Monate nach der Veröffentlichung des Games auf Xbox-Konsolen und PC-Plattformen dürfen sich Playstation-Spieler über das Cyberpunk-RPG The Ascent freuen. Die PS4- und PS5-Versionen werden am 24. März zum Vollpreis erscheinen, bestätigt der Publisher Curve Digital via Pressemitteilung. In unserer Kritik sprechen wir mit euch über die Xbox-Version, falls ihr allgemein etwas über den Titel erfahren wollt.

Für die PC-Spieler hat Entwickler Neon Giant ebenfalls gute Nachrichten, denn auf Steam wird noch heute der New-Game+-Spielmodus verfügbar. Die Gegner halten in dieser Herausforderung mehr aus und man wird größere damit Probleme haben, dem Feindbeschuss zu entgehen. Wer sich der Aufgabe stellt und The Ascent ein zweites Mal durchspielt, kann bis auf Level 30 aufsteigen.

Gleichzeitig erhalten PC-Spieler das DLC "Cyberwarrior", das „zwei neue Waffen, ein taktisches Gadget, sieben Ausrüstungsgegenstände und drei neue Waffe-Skins" zum Preis von 5 Euro einführt.