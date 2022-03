Ende Mai drückt Sniper Elite 5 auf PC, Xbox One/Series und Playstation 4/5 ab

HQ

Die britischen Entwickler von Rebellion peilen den 26. Mai als Veröffentlichungstag von Sniper Elite 5 an. Der Scharfschütze Karl Fairburne kämpft in seinem neuesten Abenteuer gegen den Obergruppenführer Abelard Möller, der im Rahmen der Geheimoperation "Krake" irgendetwas Gefährliches ausheckt. Zwei alliierte Spieler können den Nazi und seine Schergen online im Koop-Modus bekämpfen. In einem Invasionsmodus darf sich ein fremder Spieler einmischen und für die Achsenmächte Jagd auf die beiden Nazi-Attentäter machen.

Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass Vorbesteller eines der Wohngebiete Hitlers im Rahmen einer Nebenmission infiltrieren dürfen. Ob der Inhalt später gesondert verkauft wird oder auf einer anderen Weise spielbar sein wird, verrät uns der Publisher nicht. Diejenigen, die nicht auf Rabattaktionen warten wollen, erhalten darüber hinaus eine schallgedämpfte Pistole für das Actionspiel.

Sniper Elite 5 wird eine zweigeteilte Bonuskampagne erhalten, die anscheinend ausschließlich für Besitzer des Saison-Passes gedacht ist. Bis auf die Tatsache, dass das DLC irgendwann nach der Veröffentlichung erscheinen wird, haben wir keine Anhaltspunkte zum Umfang oder der Preisgestaltung erhalten. Der Season Pass gewährt außerdem Zugriff auf zusätzliche Waffen und Skins, doch wie teuer der Spaß ist, können wir euch nicht sagen.