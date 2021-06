Ende Juni schließt sich Overwatch Crossplay-Party an

Overwatch wird ab dem 22. Juni Crossplay unterstützten, das bestätigte Blizzard am Morgen in einer Pressemitteilung. Aus irgendeinem Grund schreibt Activision vor, dass sich Konsolenspieler ein Battle.net-Konto erstellen sollen, das wiederum mit eurem jeweiligen Spielerprofil verbunden sein muss. Erst wenn diese Verknüpfung eingerichtet wurde, dürft ihr mit anderen Leuten auf Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und PC zusammenspielen.

Damit die Spieler auch fleißig ihre Daten teilen, bietet der Entwickler sogar einen kleinen Anreiz an. Wenn ihr die Konten ordentlich verknüpft habt, erhaltet ihr eine goldene Lootbox mit vier zufälligen Gegenständen, sobald ihr euch das nächste Mal ins Spiel einloggt. Weitere Informationen zum Thema Crossplay findet ihr auf der offiziellen Webseite von Overwatch.