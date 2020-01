Ende Januar laufen Beta-Tests für Disintegration mit zwei Spielmodi

Disintegration von V1 Interactive steht kurz vor dem Closed-Beta-Test, der am 28. und 29. Januar läuft. Wer an den beiden Tagen etwa vier Stunden Zeit mitbringt (die Server stehen jeweils von 17:00 bis 21:00 Uhr bereit), kann sich an dieser Stelle für die Testphase anmelden. Gespielt werden darf auf PC, PS4 und Xbox One, zwei Spielmodi wird es geben. Die Server öffnen am Abend des 31. Januars allen Spielern auf allen Plattformen ihre Pforten.

In Retrieval muss ein Team Soldaten beschützen, die ein Objekt zu einem Zielort transportieren. Die andere Mannschaft muss das irgendwie verhindern, sonst verlieren sie. In Control kämpfen die Spieler um Eroberungspunkte auf der Karte, was wiederum ein Punktelimit füllt. Im fertigen Spiel wird es noch mindestens einen weiteren Spielmodus geben, dafür dürfen Teilnehmer der Beta bereits sieben der enthaltenen Crewmitglieder ausprobieren. Ziel dieser Tests ist es, die Stabilität zu gewährleisten und vor dem Start von Disintegration im Laufe des Jahres Feedback zu sammeln.

