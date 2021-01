Ende Januar könnt ihr Balan Wonderworld auf allen Plattformen ausprobieren

You're watching Werben

Square Enix wird eine ausgiebige Testversion für Balan Wonderworld bereitstellen. Ab dem 28. Januar können Spieler auf PC, Nintendo Switch, Xbox und Playstation für zwei Stunden in drei der zwölf Akte reinschnuppern und sich auf diese Weise mit den Spielmechaniken des Jump'n'Run-Abenteuers vertraut machen.

In dieser speziellen Demoversion könnt ihr die erste Welt, eine Maisfarm, ausgiebig erkunden und sogar einen Vorgeschmack auf einen Bosskampf erhaschen. In Welt Vier erwartet euch ein Wolkenhort in luftiger Höhe, während Welt Sechs uns in den niedlichen Traum eines jungen Mädchens versetzt. Zu all diesen Orte gelangen wir von der Tim-Insel aus, das ist ein zentrales Gebiet, in dem wir unsere Fähigkeiten aufwerten können.

Die Demo von Balan Wonderworld ist auf zwei Spielstunden begrenzt, allerdings könnt ihr allein und zu zweit an einem Bildschirm spielen. Mit verschiedenen Kostümen lernen die beiden Helden Leo und Emma neue Fähigkeiten, die man zum Bestehen der Level benötigt. Durch Kombination dieser Fertigkeiten können Koop-Spieler Bereiche aufsuchen, die Solo-Spielern verschlossen bleiben. Am 26. März erscheint das Game auf Nintendo Switch, PC, PS4/5, Xbox One/Series.