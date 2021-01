Ende Januar begibt sich Sea of Thieves ins bekannte Saison-Gewässer

Rare hat den Starttermin für die erste Staffel von Sea of ​​Thieves angegeben. Am 28. Januar werden die monatlichen Aktualisierungen auf ein Battle-Pass-System namens...

Sea of Thieves: Das ist in den 1000 Tagen seit der Veröffentlichung passiert

am 15. Dezember 2020 um 09:48 NEWS. Von Jonas Mäki

Am 20. März 2018 ist Sea of Thieves erschienen und obwohl vielen Spielern der bunte Xbox-Stil damals noch zugesagt hat, fiel schnell auf, dass es dem Spiel an Inhalten...