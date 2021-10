Ende Februar spielt Monark verrückt

HQ

NIS America hat im Auftrag von Furyu heute das internationale Erscheinungsdatum von Monark bekanntgegeben. Das JRPG wird in Europa am 25. Februar auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Eine PC-Version wird bereits ab dem 22. Februar via Steam bereitstehen. Wer das Spiel auf einer PS4 erwirbt, wird wohl auch direkt die PS5-Version erhalten, bestätigte uns der Publisher kürzlich im Rahmen eines Pressetermins.

Vom Genre her ist Monark ein Rollenspiel mit rundenbasierten Taktikkämpfen. Wir sind an einer Hochschule unterwegs, die von einem mysteriösen Nebel befallen ist. Studenten, die diesem Nebel über längere Zeit hinweg ausgesetzt sind, verfallen dem Wahnsinn und dieses Chaos zu stoppen, begeben wir uns als Monark in die Otherworld, um die sogenannten Pactbearers zu besiegen, von denen einige in einem neuen Trailer präsentiert werden.

Lancarse und Furyu werden in Monark extreme Ausprägungen von Charakterzügen ergründen und dieses Thema in gewisser Weise auch spielerisch umsetzen. Die Spieler legen zu Beginn via Persönlichkeitstest fest, welche der sieben Todsünden sich ihr Charakter verschreibt. Im Spielverlauf könnt ihr euer "Ego" durch getroffene Entscheidungen weiter ausbauen oder variieren. Die Stärke eurer Egos bestimmt darüber, welche Einheiten ihr im Kampf beschwören könnt. Obwohl der Titel nicht die glänzendsten Produktionswerte auffährt, sind an dem Projekt ein paar talentierte Leute beteiligt.

