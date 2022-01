Ende Februar hebt Sol Cresta ab, vertikaler Spielmodus auf Nintendo Switch geplant

In weniger als einem Monat wird das Shoot 'em Up Sol Cresta veröffentlicht, das 2020 als Aprilscherz angekündigt wurde. Der Titel erscheint am 22. Februar zum Preis von 40 Euro auf Nintendo Switch, Playstation 4 und PC, was übrigens das Geburtstagsdatum von Yukiko Yoko ist, der Ehefrau von Yoko Taro. Der Nier-Schöpfer wurde von Platinumgames eingeladen, ein paar Worte zu Sol Cresta zu sagen, und er offenbarte dem Publikum diese wertvolle Information in einem kurzen Segment während eines Livestreams am Sonntagmorgen.

Auf der Nintendo Switch gibt es anscheinend die Möglichkeit, die Konsole im Handheldmodus in die Vertikale zu drehen, um Sol Cresta in diesem Format zu erleben. Hideki Kamiya, Creative Director bei Platinumgames, präsentierte im Livestream eine spezielle Installation, bei der die beiden Joy-Cons wie gewohnt an den Seiten des Korpus befestigt werden, während der Bildschirm senkrecht nach oben ragt. Es ist unklar, ob dieses Gadget in den Verkauf gelangen wird, aber man könnte das experimentelle Setup dank des modularen Aufbaus der Konsole vermutlich auch provisorisch umsetzen. Der Vorteil eines vertikalen Spielmodus ist, dass sich der Bildverlauf über einen Großteil des Bildschirms erstreckt, anstatt lediglich ein Drittel davon einzunehmen. HUD-Elemente wurden entsprechend angepasst, wird im Livestream deutlich.