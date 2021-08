Ende des Monats wird Jack-O Valentine in Guilty Gear: Strive freigelassen

HQ

Jack-O Valentine ist die zweite spielbare DLC-Kämpferin für Guilty Gear: Strive. Ab dem 30. August könnt ihr die wendige Martial-Arts-Kämpferin im neuen Beat 'em Up von Arc System Works spielen, der erwartete Verkaufspreis liegt bei 7 Euro. Habt ihr den 30 Euro teuren Saison Pass 1 erworben, müsst ihr diesen Zusatz nicht einzeln kaufen und ihr erhaltet bereits am 27. August Zugriff darauf. Jack-O ist bereits ein Teil des Hauptspiels, denn sie begleitet Sol Badguy im Rahmen der Kampagne. Im Kampf kann sie kleine Kreaturen beschwören, die Süßigkeiten in der Hand halten.