Ende des Monats findet eine KI-Kunstauktion statt, und die Leute sind nicht glücklich darüber

HQ

Würden Sie Geld für Kunstwerke ausgeben, die von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurden? Wenn ja, wie hoch wäre Ihr finanzielles Limit? Wahrscheinlich nicht die mehr als 250.000 US-Dollar, für die einige KI-Kunstwerke bei der bevorstehenden Augmented Intelligence -Auktion verkauft werden sollen, die von Christie's veranstaltet wird.

Die Auktion beginnt am 20. Februar und läuft bis zum 5. März, wobei die Kunstwerke im Rockefeller Center in New York City ausgestellt werden und "bemerkenswerte Werke von einigen der innovativsten Köpfe" präsentieren sollen. Es werden Werke von "frühen KI-Pionieren der 1960er Jahre wie Harold Cohen bis hin zu zeitgenössischen Künstlern wie Refik Anadol, Pindar Van Arman, Holly Herdnon und Mat Dryhusrt, Alexander Reben, Claire Silver, Sasha Stiles und mehr" verkauft, und es wird von digitaler Kunst über Skulpturen bis hin zu Gemälden, Drucken und darüber hinaus gereicht.

Doch auch wenn diese Auktion scheinbar wie geplant stattfinden wird, sind viele nicht glücklich darüber, und jetzt wurde ein Brief geschrieben und im Offenen Brief veröffentlicht, in dem die Absage der Auktion gefordert wird. Wie The Guardian bemerkte, behauptet der Brief Folgendes:

"Viele der Kunstwerke, die Sie versteigern möchten, wurden mit KI-Modellen erstellt, von denen bekannt ist, dass sie ohne Lizenz mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert wurden. Diese Modelle und die dahinter stehenden Unternehmen beuten menschliche Künstler aus und verwenden ihre Werke ohne Erlaubnis oder Bezahlung, um kommerzielle KI-Produkte zu entwickeln, die mit ihnen konkurrieren.

Werbung:

"Ihre Unterstützung dieser Modelle und der Menschen, die sie nutzen, belohnt und schafft weitere Anreize für den massenhaften Diebstahl menschlicher Künstlerwerke durch KI-Unternehmen."

Bisher haben rund 3.500 Menschen diesen Brief unterschrieben und ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Es ist unklar, wie viele Unterschriften gesammelt werden müssen, bevor Christie's Maßnahmen ergreift, aber es bringt das sehr beliebte aktuelle Thema wieder auf, wie und wo wir KI-Technologie im kreativen Bereich einsetzen sollten.

Wie stehen Sie zur KI-Auktion?

Shutterstock

Werbung: