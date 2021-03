Ende des Jahres verhauen Asterix & Obelix wieder die Feinde Galliens

Publisher Microids hat ein französisches Entwicklerteam namens "Mr Nutz Studio" angeheuert, um den beiden heroischen Galliern Asterix & Obelix ein neues Spiel zu verpassen. Im Herbst soll der 2D-Brawler Asterix & Obelix: Slap Them All auf allen aktuellen Plattformen erscheinen, um uns in einem auffälligen Comicstil durch einige der bekannten Gebiete aus der Serie zu führen. Neben französischem und englischem Audio wird es wohl auch eine deutsche Sprachausgabe geben. Ansonsten kennen wir momentan noch keine konkreten Details.

