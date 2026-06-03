Ende der Reihe für die Teenie-Sensationen Jódar und Fonseca bei Roland Garros, aber mit sehr positiven Empfindungen

HQ

Der Dienstag war ein harter Tag für Rafael Jódar und Joao Fonseca, zwei der jugendlichen ATP-Sensationen, die das Achtelfinale von Roland Garros erreichten, aber durch deutliche Niederlagen ausgeschieden sind: Jódar, 19, wurde vom Weltranglistendritten Alexander Zverev besiegt, während Fonseca, 19, ebenfalls in zwei Sätzen gegen einen weiteren jungen Star, Jakub Mensik, unterlag. nur ein Jahr älter als der Brasilianer.

Ohne Sinner, Alcaraz oder Djokovic erwarteten manche, dass dieses Roland Garros ihr Durchbruchsturnier werden würde. Und das war es in großem Maße, wenn auch nicht in dem Ausmaß, das manche erwartet hatten. Dennoch sagte Fonseca (der nach mindestens der zweiten Runde aller vier Grand Slams 2025 sein bestes Ergebnis bei einem Grand Slam erzielte), es sei eine positive Woche gewesen, weil er "von einer kleinen Verletzung und ohne Erwartungen" zurückkam, aber es schaffte, Novak Djokovic und Casper Ruud in epischen Matches zu besiegen.

"Dieses Turnier gibt mir mehr Überzeugung und mehr Selbstvertrauen, weiterzumachen und definitiv ein bisschen mehr Körper und meine Grenzen zu verstehen", fügt er hinzu, dass er "mit seiner Figur wohl sein kann".

Für Jódar war es noch beeindruckender, da er bei seinem Debüt-Grand-Slam das Viertelfinale erreichte – etwas, das nur sehr wenige zuvor geschafft haben. Vor einem Jahr war er etwa auf Platz 700 der Welt, und nächste Woche steht er an den Toren der Top 20. "Was ich über mich gelernt habe, ist, dass ich gegen jeden antreten kann", sagte der Spanier und gab zu, dass er "noch viele Dinge verbessern muss, die mir diese Matches helfen werden, zu lernen und mich weiter zu verbessern."