Ende August startet Soul Hackers 2 in Europa auf Xbox, Playstation und PC

Nach einer kleinen Teaser-Aktion hat Entwickler Atlus soeben das JRPG Soul Hackers 2 offiziell angekündigt. Der Titel wird am 26. August für Playstation 4/5, Xbox One/Series und für PC erscheinen - auch bei uns im Westen. Die Geschichte handelt von einem fortschrittlichen Wesen namens Ringo, die mit ihrer Crew von Dämonenbeschwörern die Apokalypse abwenden muss. Soul Hackers ist ein Spin-Off der Shin-Megami-Tensei-Reihe, in dem die rundenbasierten Kämpfe mit Dämonen in eine futuristische Zukunft verfrachtet werden. In Japan erhalten Vorbesteller ein DLC mit Skins, die an Persona 5 angelehnt sind. Für den Europastart wurde etwas Derartiges noch nicht bestätigt.

