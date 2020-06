Ende August startet EA Madden NFL 21 auf PC und Konsolen

Während der EA Play Live haben wir einen klitzekleinen Ausschnitt der Next-Gen-Sportspiele von Electronic Arts gesehen, die in der nächsten Konsolengeneration auf uns warten. Richtiges Gameplay gab es noch nicht, dafür Nahaufnahmen von verschwitzten und regennassen Gesichtern. Bis auf das Erscheinungsdatum (der 28. August) haben wir leider nichts zum neuen Madden NFL 21 erfahren, was sich auch nur annähernd einordnen lässt. In der Pressemitteilung spricht der Entwickler von "komplett neue Features und innovative Verbesserungen", ohne konkret zu werden oder entsprechende Beispiele zu nennen. Im Winter sollen wir Madden NFL 21 wohl auch auf Google Stadia streamen können.

