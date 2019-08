Ende August startet dritte Content-Saison in Dirt Rally 2.0

Seit Februar unterstützt Codemasters ihr Rallye-Rennspiel Dirt Rally 2.0 mit regelmäßigen Content-Updates, die gestaffelt über je drei Monate laufen. Nach einem halben Jahr stehen mittlerweile die konkreten Pläne für die dritte und vierte Saison fest. Fahrer dürfen sich auf neue Autos, überarbeitete Rennstrecken und spezielle Lackierungen freuen. Saison 3 startet am 27. August, die vierte Staffel läuft voraussichtlich am 19. November an.

Season 3:

1. Woche: Subaru Impreza (2001), Ford Focus RS Rally 2001

3. Woche: Rennstrecke Argolis in Griechenland, spezielle Lackierungen

5. Woche: Peugeot 306 Maxi, Auto-Kit für den Seat Ibiza

7. Woche: Rennstrecke Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, spezielle Lackierungen

9. Woche: Peugeot 206 Rally, Auto-Kit für den Volkswagen Golf

11. Woche: Rennstrecke Jämsä in Finnland, spezielle Lackierungen

Season 4:

1. Woche: Rennstrecke Killarney International Raceway in Südafrika

3. Woche: Rennstrecke Lydden Hill in Großbritannien, spezielle Lackierungen

5. Woche: Renault Clio R.S. RX, Renault Megane R.S. RX, Ford Fiesta Rallycross (MK8), spezielle Lackierungen

9. Woche: Peugeot 208 WRX, Ford Fiesta Rallycross (STARD)

11. Woche: Ford Fiesta RXS Evo 5, Audi S1 EKS RX Quattro, Seat Ibiza RX, spezielle Lackierungen

Dirt Rally 2.0 ist bereits für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich, hier lest ihr unsere Kritik nach.