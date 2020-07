Ende August löst ihr die Probleme der Shelby-Gang in Peaky Blinders: Mastermind

Das Erscheinungsdatum von Futurlabs neuem Strategiespiel Peaky Blinders: Mastermind wurde heute auf den 20. August 2020 datiert. Versionen für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch werden an diesem Datum unterstützt. Ein neuer Trailer gibt uns einen kurzen Einblick in das Gameplay und das bevorstehende Abenteuer von Tommy Shelby und seiner Gang.

Das Produktionsstudio Caryn Mandabach Productions half dem Team bei der Ausarbeitung und der irische Schauspieler Cillian Murphy kehrt in seiner Rolle als Tommy Shelby zurück. Im neuen Video könnt ihr euch einen Eindruck von seiner Performance machen. Auch die britische Rockband Feverist wird Futurlab beim Soundtrack zur Hand gehen, nachdem sie bereits die Musik zur ersten Staffel Peaky Blinders komponiert hat.

Peaky Blinders: Mastermind ist ein Prequel zur erfolgreichen Netflix-Serie und führt uns nach Birmingham ins frühe 20. Jahrhundert. Neben Tommy werden wir weitere Mitglieder des Shelby-Clans in Echtzeit kontrollieren und dank ihrer einzigartigen Fähigkeiten taktische Herausforderungen und Rätselpassagen lösen. Ab dem 20. August steht der Titel zum Preis von 25 Euro bereit, Vorbesteller auf PC erhalten den Soundtrack von Feverist als zusätzlichen Kaufanreiz.