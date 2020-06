Ende August geht es mit Project Cars 3 zurück auf die Strecke

Bandai Namco hat uns gerade das Erscheinungsdatum von Project Cars 3 mitgeteilt. Die neueste Simulation von Slightly Mad Studios wird am 28. August auf PC, Xbox One und Playstation 4 an den Start gehen. Weitere Informationen haben wir derzeit leider nicht erhalten, allerdings können wir euch auf eine schöne Vorschau verweisen - unser Rennspielexperte Petter konnte bereits reinschauen und mit den Entwicklern quatschen.

Die Spieler dürfen sich auf mehr Fahrzeuge, neue Strecken und auf einen vollständigen Karrieremodus freuen. Eine weitere Neuheit des Franchise sind die authentischen Auto-Upgrades, die Anpassungsoptionen für jedes Gefährt zulassen. Ungeübte Rennspieler dürfen zudem einstellen, wie stark Fahrhilfen eigene Spielfehler ausbügeln, denn das neue Project Cars 3 soll Slightly Mad vor allem dabei helfen, die Spielerbasis auszuweiten.