Ende April wird Rogue Legacy 2 fertiggestellt, PC-Spieler erhalten Vorgänger derzeit gratis

Rogue Legacy 2 soll in wenigen Wochen vollständig veröffentlicht werden, wie IGN mit einem schicken Trailer enthüllen darf. Das Spiel beendet die Early-Access-Phase am 28. April und anschließend ist es ein vollwertiges Videospiel, das ihr auf PC, Xbox One und Xbox Series nutzen dürft. Es sei darauf hingewiesen, dass Rogue Legacy 2 in Zukunft auch auf Playstation-Konsolen verfügbar sein wird, die Plattform wurde bei dieser Ankündigung aus Werbegründen jedoch nicht weiter erwähnt. Um sicherzustellen, dass die Leute auf diese Fortsetzung vorbereitet sind, ist das ursprüngliche Rogue Legacy derzeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich.