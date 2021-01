Ende April steht Fotoshooting für New Pokémon Snap an

You're watching Werben

Das Erscheinungsdatum des fotogensten Pokémon-Spiels der letzten Jahre wurde soeben bekanntgegeben. New Pokémon Snap erscheint am 30. April auf der Nintendo Switch, das verrät uns ein neues Video mit vielen ruhigen Spielszenen. Wer ein Auge für Details beweist, der findet viele kleine Momentaufnahmen, wie das Flemmli, das sich einen Apfel vor dem Verzehr grillt.

Auf der offiziellen Webseite des Spiels verrät uns The Pokémon Company, dass wir im Inselparadies Lental das sogenannte „Illumina-Phänomen" untersuchen. In dieser Region wurden leuchtende Pokémon-Exemplare entdeckt und diese Angelegenheit möchte der ansässige Professor Mirror genauer unter die Lupe nehmen. Wir müssen für ihn Fotos der Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum aufnehmen.

Die Bewertung unserer Fotos erfolgt auf Parametern, die mit dem Originalspiel aus dem Jahr 2000 übereinstimmen (Pose, Größe und Anordnung des Pokémon und ihrer Umgebung). Wer einen Eindruck vom N64-Original haben will, den verweisen wir gerne an unsere Retrospektive.