Ende 2021 wird Raji: An Ancient Epic zur Enhanced Edition aufgerüstet

Nodding Heads Games möchte ihr Indie-Abenteuer Raji: An Ancient Epic Ende des Jahres auf die sogenannte "Enhanced Edition" aufstocken. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Ausgabe des Action-Abenteuers aus dem letzten Jahr mit zusätzlichen Funktionen. Bislang wurden lediglich eine authentische Hindi-Sprachausgabe (das ist eine der 22 offiziellen Amtssprachen Indiens), sowie "verbesserte Spielfunktionen" und "neue Spielmodi" bestätigt - Genaueres wollten die Entwickler nicht verraten. Wer Raji: An Ancient Epic bereits auf PC, PS4, Nintendo Switch oder Xbox One besitzt, erhält die neuen Inhalte aber wohl als Gratis-Update.