End of Abyss bestätigt für PC- und Konsolenstart im Oktober

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Für diesen Herbst sind einige interessante Horrorspiele geplant. Wir wissen, dass wir im September mit Halloween: The Game und Silent Hill: Townfall rechnen können, und auf diese beiden folgen ein weiteres interessantes Projekt, da tinyBuild bestätigt hat, dass es im Oktober mit dem Entwickler Section 9 Interactive End of Abyss veröffentlichen wird.

Wie während des Summer Game Fest bestätigt wurde, startet das atmosphärische Action-Adventure-Projekt am 1. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series X/S, wo die Fans eine düstere Sci-Fi-Welt erleben werden, in der die Prämisse darin besteht, ein mysteriöses unterirdisches Gelände zu erforschen.

In einer Pressemitteilung wird uns mitgeteilt, dass sich der Kern der Erzählung um eine "Mission zur Untersuchung von Störungen unbekannter Herkunft" dreht, die "in einen erschütternden Abstieg durch eine zerbrochene und verlassene Welt eskaliert." All dies geschieht, während die Spieler die Figur Cel übernehmen, eine ziemlich furchtlose Protagonistin, die ihren Mut einsetzen muss, um "monströse Kreaturen" zu bekämpfen, die das Gelände durchstreifen.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten den neuesten Trailer zu End of Abyss sehen, um einen weiteren Einblick in das Angebot des Spiels sowie einige neue Bilder zu erhalten.