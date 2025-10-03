Encore hat den überarbeiteten Lotus Esprit S1 vorgestellt

HQ

Der Lotus Esprit ist ein verdammt großer Sportwagenklassiker, der trotz James-Bond-Bekanntheit und einem britischen Sportwagen-Erbe unter der Haube zugunsten anderer Klassiker der 70er/80er Jahre wie dem Ferrari Testarossa, Lamborghini Miura und dann auch dem Countach und Porsche 964 in Vergessenheit geraten ist. Jetzt wollen die Restauratoren bei Encor dies jedoch ändern und haben gerade einen Vorgeschmack auf die kommende S1 gezeigt, die in 50 Exemplaren gebaut wird und etwas mehr als fünf Millionen Kronen kosten wird.

Geänderte Fahrten: "Der ursprüngliche Lotus Esprit wurde erstmals 1975 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt und wurde schnell zu einer Ikone des Sportwagendesigns der 1970er Jahre. Um diesen 50-jährigen Meilenstein zu feiern, hat der Boutique-Hersteller Encor die Serie 1 vorgestellt: ein Restomod, das das Keilprofil des Originals mit moderner Technik und Alltagstauglichkeit verbindet. Anstatt das früheste mechanische Layout nachzubilden, basiert Encor die Serie 1 auf dem späteren Lotus Esprit V8. Die Donor-Plattform bringt einen 3,5-Liter-V8-Biturbo mit, den Encor für eine höhere Leistung und ein verbessertes Fahrverhalten überarbeitet hat. In den ersten Briefings wird betont, dass sich das Team darauf konzentriert, die Leistungsentfaltung zu glätten und die Schwächen des historischen Getriebes von Esprit zu beheben. Es wird erwartet, dass die Änderungen am Fahrwerk und Handling eine überarbeitete Aufhängung, verbesserte Bremsen und moderne Reifen umfassen, die auf die gesteigerte Leistung abgestimmt sind.

• Wichtige Details (Vorschau)

• Modell: Encor Series 1 (Lotus Esprit Restomod)

• Motorbasis: 3,5-Liter-V8-Twin-Turbo (Esprit V8-Donor)

• Materialien: Neue Karosserie aus Kohlefaser (ersetzt Fiberglas)"