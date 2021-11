Encodya feiert Konsolendebüt

HQ

Das Point-&-Click-Adventure Encodya ist jetzt auch auf Nintendo Switch, Xbox One und Playstation 4 erhältlich, zum Preis von 30 Euro. Chaosmonger Studio erzählen uns die Geschichte der jungen Waise Tina, die im Jahr 2062 auf der Straße von Neo-Berlin in Armut lebt. Die 9-Jährige ist aber zum Glück nicht ganz allein, denn sie hat einen mächtigen, mechanischen Freund namens SAM-53, der sich um sie kümmert (ein bisschen jedenfalls). Das ungleiche Duo steht vor einer großen Aufgabe, wie wir euch in unser Kritik verraten.