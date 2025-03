ENCE verlässt Rainbow Six: Siege esports

HQ

ENCE wird seine Position auf der Rainbow Six: Siege European Pro League nicht wieder einnehmen, da die finnische E-Sport-Organisation nun die Entscheidung getroffen hat, aus dem Esport auszusteigen und sich ganz aus der Wettkampfszene zurückzuziehen.

Die Entscheidung wurde als "geschäftsorientiert" eingestuft, was CEO Mika Kuusisto weiter erklärt, indem er hinzufügt: "Wir haben es versäumt, unsere R6-Aktivitäten mit den begrenzten Hautverkaufs- und Partnerschaftsmöglichkeiten zu kommerzialisieren, und mussten eine schwierige Entscheidung treffen, die Szene vorerst zu verlassen. Es ist klar geworden, dass wir ein R6Share-Partnerteam sein müssen, um weiterhin in die R6-Szene zu investieren und langfristig einen nachhaltigen Betrieb aufzubauen."

Der Kader, den ENCE aufstellt, wird ihn auch an diesem Wochenende bei der Malta Cyber Series VIII repräsentieren, aber das Team darf auch andere Optionen erkunden und bei neuen Teams unterschreiben, wann immer sich eine Gelegenheit bietet.

Auch General Manager Niklas "Willkey" Ojalainen kommentierte diese überraschende Entscheidung mit den Worten: "Es läuft nicht immer so, wie man es plant, und leider können wir in R6 nicht weitermachen, selbst wenn ich es persönlich gerne hätte. Unser Team hatte Höhen und Tiefen, und sie hätten sich sogar fast für einige der großen Events qualifiziert, sind aber leider nur knapp an der Ziellinie vorbeigescheitert. Ich hoffe sehr, dass die Jungs eines Tages die Möglichkeit bekommen, sich zu qualifizieren. Sie haben es auf jeden Fall verdient, denn ich habe nur Gutes darüber zu sagen, wie sie als Menschen und Arbeitskollegen waren."