ENCE trennt sich von zwei seiner Counter-Strike 2 Spieler und verpflichtet zwei neue Sterne

Die finnische Esports-Organisation ENCE hat einige Änderungen an ihrem Counter-Strike 2 -Programm vorgenommen, um sich auf die arbeitsreiche Saison 2026 vorzubereiten. Das Team hat beschlossen, von zwei Stars abzuweichen und hat keine Zeit verloren, die Lücke zu füllen, indem es zwei weitere Spieler verpflichtet hat, um die Lücke zu füllen.

Wer ausscheidet ENCE, so wird das Team nicht mehr mit den Talenten von Ville "myltsi" Vilkman und Rigon "rigoN" Gashi spielen, wobei letzterer sogar eine neue Heimat bei Eternal Fire findet. Mit Blick auf die Ersatzspieler wurden sowohl Maciej "F1KU" Miklas als auch Szymon "kRaSnaL" Mrozek verpflichtet.

Wir werden ENCE sehr bald in Aktion sehen, da das Team beim BLAST Bounty Winter 2026 Turnier anwesend sein wird, wenn es ab dem 13. Januar seinen Online-Qualifikationsteil mit geschlossener Qualifikation ausrichtet.