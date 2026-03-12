ENCE kündigt Pläne an, sich wieder auf finnisches Talent zu konzentrieren und trennt sich von seinem aktuellen Counter-Strike 2 Team

HQ

In einer überraschenden Wendung hat die Esports-Organisation ENCE angekündigt, sich von einem internationaleren Fokus zu entfernen und stattdessen Spieler und Talente aus ihrer Heimatregion Finnland hervorzuheben und hervorzuheben.

Diese Entscheidung wird auf Kosten des derzeitigen Counter-Strike 2 -Teams gehen, das die Organisation beschäftigt, da der Kader und der Trainerstab auf die Bank gesetzt wurden, um Platz für eine neue Gruppe von Personen zu schaffen, die in erster Linie aus Finnland kommen.

Darüber erklärt ENCE: "Unser Fokus für die Zukunft ist klar: Ein Counter-Strike-Team neu aufzubauen, in dem finnisches Talent im Mittelpunkt steht, und die nächste Generation finnischer Stars zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass die Rückkehr zu unseren Wurzeln es uns ermöglicht, eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft zu schaffen und gleichzeitig die Verbindung zwischen ENCE und der finnischen Counter-Strike-Community zu stärken."

Wir kennen noch nicht die Namen der Personen, die ENCE bei der Erreichung der finnisch-orientierten Ziele unterstützen werden, aber wir kennen die Personen, die das Team aufgrund dieser Änderung verlassen. Dazu gehören Folgendes.



Viktor "sdy" Orudzhev



Paavo "podi" Heiskanen



Ryan "Neityu" Aubry



Maciej "F1KU" Miklas



Szymon "kRaSnaL" Mrozek



Niclas "enkay J" Krumhorn (Trainer)



Carmine "Fisic0" Lorusso (Analyst)



Und für diejenigen, die sich fragen: Podi, obwohl er Finne ist, verlässt das Team ebenfalls, da er "Tier 1 Counter-Strike verfolgen möchte, und wir respektieren und verstehen seine Entscheidung voll und ganz."