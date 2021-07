Encased - Eindrücke aus dem Early Access

Encased ist das zweite Spiel, das unter dem Banner von Koch Medias neuem Prime-Matter-Label erscheinen wird. Ein postapokalyptisches Sci-Fi-Rollenspiel, angesiedelt in einer alternativen Version der 1970er. Wir haben kürzlich die Early-Access-Version angespielt und nehmen euch nun mit ins feindselige Ödland.

Die Charakterauswahl spielt in Encased eine sehr wichtige Rolle und hat großen Einfluss auf die Spielerfahrung und die Story. Bevor ihr „The Dome" kennenlernt, einen runden Betonklotz mitten in der Wüste, müsst ihr euren Charakter auswählen und diverse Attribute und Fähigkeiten festlegen. Für RPG-Neueinsteiger könnte das Rollenspiel-System mit seiner Vielzahl an Optionen allerdings etwas kompliziert ausfallen.

Wir wählen zunächst einen von fünf CRONUS-Flügeln, wodurch auch die Art der Erzählung festgelegt wird. Im Silber-Flügel finden sich die Anführer des Dome, während im Orange-Flügel die Kriminellen beheimatet sind, die Aufgaben erledigen, mit denen sich sonst keiner die Hände schmutzig machen würde. Die gewählten Fähigkeiten und Attribute haben Einfluss auf die Dialoge und unseren Zugang zu bestimmten Orten. Der Wiederspielwert scheint also relativ hoch zu sein.

Encased wird in einer isometrischen Ansicht dargestellt. Diese Perspektive mag theoretisch etwas weniger Immersionspotenzial als eine Egoperspektive bieten, fällt aber nicht negativ ins Gewicht. Die packenden Dialoge verleihen den Charakteren Persönlichkeit und verraten gleichzeitig mehr über die bizarre Spielwelt. Auch wenn es für die Story nicht immer nötig ist, kann ich euch nur den Tipp geben, mit den anderen CRONUS-Angestellten zu sprechen. Es lohnt sich!

Die fünf verschiedenen Fraktionen dürften RPG-Fans einiges an Wiederspielwert liefern.

Abhängig von eurer Auswahl zu Spielbeginn entwickeln sich die Charaktere im Spielverlauf weiter. Ihr kauft neue Waffen, die zu euren Fähigkeiten passen und erfüllt Aufgaben als CRONUS-Mitarbeiter. So gelangt ihr an neue „Wissenspunkte", dank denen eure Skills und Attribute an Effektivität gewinnen. Die vielen Optionen überfordern anfangs ein wenig, mit der Zeit werdet ihr die Feinheiten aber verstehen.

Die isometrische Perspektive sorgt für strategische Kämpfe, in denen euch pro Zug eine bestimmte Anzahl an Aktionen zur Verfügung steht und der Erfolg eurer Angriffe durch Prozentzahlen bestimmt wird. Die Mechaniken kennt ihr aus rundenbasierten Strategiespielen. Eure Fähigkeiten haben Einfluss auf den Erfolg bestimmter Angriffe - wenn ihr beispielsweise nicht mit Handfeuerwaffen umgehen könnt, solltet ihr euch besser nicht auf Pistolen-Duelle einlassen. Das Design der Kämpfe überzeugt bislang, im Vergleich zu den packenden Dialogen und Geschichten stechen die Kämpfe allerdings nicht besonders hervor.

Neben den Gesprächen und Kämpfen warten noch einige andere Aktivitäten. Nebenquests sind ein schöner Grund für ausgedehnte Ausflüge und lassen die Welt wie unseren persönlichen Spielplatz wirken. Ihr könnt euch bestimmte Dinge nicht leisten? Klaut sie einfach! Ein NPC macht Ärger? Tötet ihn! Allerdings haben unsere Taten Konsequenzen - wenn wir uns zu viele Freiheiten erlauben, kann das später zu Problemen führen.

Zwei der bisherigen Highlights von Encased: die durchdachten Dialoge und die ungewöhnliche Spielwelt.

Ich hatte bislang eine gute Zeit mit Encased. Wenn ihr auf Rollenspiele steht, solltet ihr es unbedingt im Auge behalten. Allerdings sollte euch bewusst sein: Nach einem sehr kurzen Tutorial bricht eine Flut an Informationen über euch herein. Wer den vollen Spielgenuss möchte, sollte gewillt sein, tief in die Materie einzutauchen.

Dark Crystal Games haben ein RPG voller Möglichkeiten und interessanter Charaktere erschaffen und die unterschiedlichen CRONUS-Flügel deuten auf einen hohen Wiederspielwert hin. Ich für meinen Teil freue mich auf die Release-Version von Encased, die am 26. September erscheinen soll.