Emma Watson bricht das Schweigen über das Zerwürfnis mit J.K. Rowling

Das Zerwürfnis zwischen J.K. Rowling und der Harry-Potter-Besetzung war vor einiger Zeit in den Schlagzeilen. Jetzt hat Emma Watson über ihre angespannte Beziehung zu J.K. Rowling gesprochen und zum Ausdruck gebracht, dass sie trotz ihrer Differenzen über Transgender-Rechte die Verbindung, die sie einst teilten, immer noch schätzt. Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in Harry Potter bekannt ist, schlug vor, dass Meinungsverschiedenheiten vergangene Erfahrungen nicht auslöschen sollten, und betonte ihre Hoffnung, sich weiterhin um die Menschen zu kümmern, auch wenn die Ansichten auseinandergehen. Sie gab auch zu, dass sie enttäuscht war, dass kein offenes Gespräch zwischen ihnen möglich war, blickte aber liebevoll auf ihre Jahre in der Franchise zurück und beschrieb die Atmosphäre im Vergleich zu späteren Projekten als ungewöhnlich unterstützend. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!