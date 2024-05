Emma Stone und Jesse Plemons werden sich mit Yorgos Lanthimos für einen weiteren Film zusammentun

Es gibt ein paar Regisseur-Schauspieler-Kombinationen, die wir erwarten. Martin Scorsese und Robert DeNiro, Tim Burton und Johnny Depp, Wes Anderson und Bill Murray, die Liste ist klein, aber es geht weiter. Vielleicht ist es an der Zeit, Yorgos Lanthimos und Emma Stone zu dieser Liste hinzuzufügen.

Collider merkt an, dass Lanthimos und Stone sich erneut zusammentun werden (nach The Favourite, Poor Things und dem kommenden Kinds of Kindness ) für einen weiteren Ausflug, der diesmal als Bugonia bekannt ist. Es gibt noch kein Wort darüber, worum es in diesem Film gehen wird, und da es sich um einen Lanthimos-Film handelt, sollten wir wahrscheinlich auf eine offizielle Zusammenfassung oder einen Trailer warten, bevor wir spekulieren, aber wir wissen, dass ein weiterer neuerer Lanthimos-Veteran ebenfalls Teil der Besetzung sein wird.

Jesse Plemons wurde ebenfalls für dieses kommende Projekt angeheuert, und wie bei Stones Rolle im Film ist unklar, welche Figur die beiden Stars darstellen werden. Hoffentlich haben wir bald mehr Informationen über Bugonia, denn es wurde bekannt gegeben, dass der Film im Juli dieses Jahres gedreht wird, zweifellos mit Blick auf eine Veröffentlichung im Jahr 2025.