Yorgos Lanthimos und Emma Stone arbeiten in Bugonia erneut zusammen, das kürzlich seinen zweiten und letzten Trailer vor seiner Veröffentlichung Ende dieses Monats enthüllt hat. Nach der gemeinsamen Arbeit an "The Favourite", "Poor Things" und "Kinds of Kindness" erzählen uns die Schauspielerin und Regisseurin nun eine Geschichte über einen hochfunktionalen CEO, der im Zentrum einer außerirdischen Verschwörung steht.

Im neuen Trailer sehen wir Stones Charakter, nachdem sie von Jesse Plemons und seinem Komplizen entführt wurde. Plemons glaubt, dass Stone ein Außerirdischer ist, und zwingt sie, dies im Laufe des Trailers in ein Mikrofon zu gestehen.

Obwohl Bugonia noch in diesem Monat in die Kinos kommen soll, haben einige den Film bereits gesehen und die Kritiken sind da draußen in freier Wildbahn, also wenn Sie völlig blind reingehen möchten, seien Sie sich bewusst, dass Eindrücke da sind. Wenn Sie sich selbst davon überzeugen wollen, ob Emma Stone wirklich ein Außerirdischer ist, dann finden Sie Bugonia in ausgewählten Kinos ab dem 24. Oktober und überall ab dem 31. Oktober.